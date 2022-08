POL-PB: Motorradfahrer zu laut unterwegs

Hövelhof (ots) - (mb) Am Dienstag hat eine ausgebrochene Kuh für einen viereinhalb-stündigen Polizeieinsatz zwischen Hövelriege und Schloß Holte-Stukenbrock gesorgt. Das Tier war morgens aus einer Weide am Holzweg in Stukenbrock-Senne ausgebrochen. Gegen 08.00 Uhr wurde die freilaufende Kuh an der Hövelrieger ...

mehr