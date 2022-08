POL-PB: Gasflaschen bei Baustoffhandel entwendet

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Einbrecher in die Stände von zwei Schaustellern eingedrungen. Im Durchgang zum kleinen Domplatz drangen die Täter in das Verkaufszelt eines Schmuckhändlers ein. Sie brachen mehrere Holzboxen auf und entwendeten Stahlschmuck in noch nicht bekannter Menge. Am Mittelaltermarkt neben dem Paradiesportal wurde ebenfalls in einen Marktstand eingebrochen und eine ...

mehr