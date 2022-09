Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Ein 17-Jähriger war am Montag gegen 21:00 Uhr zu Fuß am Bahnhof in Marbach am Neckar unterwegs und wollte von der Unterführung aus die Treppe zum Bahnsteig nach oben gehen. Dort kam ihm ein 16-Jähriger die Treppe herunter entgegen. Zwischen den beiden persönlich bekannten Jugendlichen entstand ein Streitgespräch mit Beleidigungen. Im weiteren Verlauf soll der 16-Jährige ein Pfefferspray (Tierabwehrspray) gezogen und damit dem 17-Jährigen ins Gesicht gesprüht haben, woraufhin dieser über den Bahnsteig in Richtung Kirchenweinbergstraße flüchtete und die Polizei verständigte. Im Zuge der Fahndung konnte der tatverdächtige 16-Jährige durch eine Streifenwagenbesatzung am Bahnhof in Marbach angetroffen werden, wobei er in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes war. Zur Beteiligung der beiden Jugendlichen an der vorangegangenen Auseinandersetzung ergaben sich im Gespräch widersprüchliche Angaben. Das zuvor eingesetzte Pfefferspray konnte bei den beiden Personen nicht aufgefunden werden, jedoch führte der Freund verbotene Waffen mit sich, welche beschlagnahmt wurden.

