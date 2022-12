POL-RZ: Feuer in Gutshofscheune

Ratzeburg (ots) - 12. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 08.-11.12.2022 - Oststeinbek In den vergangenen vier Tagen (08.12. - 11.12.2022) ist es im Stadtgebiet Oststeinbek zu vier Wohnungseinbrüchen bzw. zum Versuch gekommen. In der Möllner Landstraße drangen bislang Unbekannte in der Zeit vom 08.12.2022, 17.00 Uhr bis zum 09.12.2022, 10.20 Uhr in den Gemeindesaal des Bürgerhauses ein. Stehlgut fanden sie nicht. In der ...

