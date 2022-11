Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ungewöhnlicher Polizeieinsatz - Stimmen aus dem Müllcontainer

Ludwigslust (ots)

Mächtig erschrocken hatte sich am späten Samstagabend in Ludwigslust ein 14-jähriger Jugendlicher, als er beim Entsorgen von Müll plötzlich aus einem Wertstoffcontainer heraus angesprochen wurde. Zurecht, denn darin saß, wie sich später herausstellte, ein Mann. Die Mutter des 14-Jährigen hatte zunächst nach dem Schreck die Polizei informiert, die den besagten Stimmen aus dem Müllcontainer sofort nachging. In dem gelben Kunststoffcontainer entdeckte die Polizei dann tatsächlich einen Mann, der anschließend samt Rucksack aus der Abfalltonne herauskletterte. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung des Vorfalls herausstellte, hatte 43-jährige Mann seinen letzten Zug in Richtung Brandenburg verpasst. Eigenen Aussagen zufolge wollte er die Wartezeit bis zum nächsten Zug am kommenden Morgen irgendwie überbrücken. Als persönlichen Rückzugsort für diesen Zeitraum wählte der alkoholisierte Mann dann den besagten Wertstoffcontainer. Nach der Klärung des Vorfall konnte der 43-Jährige seinen Weg dann fortsetzen.

