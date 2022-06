Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw zerkratzt - Nach Roller-Diebstahl geflüchtet - Stallfenster beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw zerkratzt

Lauterbach. Eine Frau aus Lauterbach stellte am Montagmittag (30.05.), gegen 14.30 Uhr, ihren schwarzen Seat Ibiza in der Vaitsbergstraße auf einem Parkplatz ab. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Kratzer im hinteren Bereich fest. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Roller-Diebstahl geflüchtet

Alsfeld. Zwei Rollerfahrer gerieten in der Nacht zu Mittwoch (01.06.), gegen 1.30 Uhr, ins Visier einer Streife der Polizeistation Alsfeld. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren zu diesem Zeitpunkt auf der B 62 stadtauswärts in Richtung Leusel unterwegs und sollten einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei missachteten sie jedoch die Anhaltesignale und flüchteten unerkannt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Zweiräder kurze Zeit später abgelegt im Dieffenbachweg sowie in Höhe des Friedhofes aufgefunden werden. Es handelt sich dabei um einen Roller des Herstellers Aprilla, der zwischen Samstag (28.05.) und Sonntag (29.05.) in der Adolf-Spieß-Straße sowie einen des Herstellers Piaggio, der kurz vor der beabsichtigten Kontrolle in der Altenburger Straße, entwendet worden waren.

Bereits in den Tagen zuvor kam es im Alsfelder Stadtgebiet vermehrt zu Diebstählen von Rollern, die unbefugt genutzt und wieder abgestellt worden waren. Die Diebstähle ereigneten sich in der Bürgermeister-Haas-Straße, Adolf-Spieß-Straße, Altenburger Straße sowie der Alicestraße. Alle Fahrzeuge konnten inzwischen wieder aufgefunden werden.

Personen, die zwischen dem 24. Mai und 1. Juni verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Stallfenster beschädigt

Alsfeld. Unbekannte Täter traten am Dienstag (31.05.), zwischen 16 und 21 Uhr, ein Fenster eines Stalls in der Straße "Fulder Tor" ein. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

