Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ratzeburg (ots)

20. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 16.-19.12.2022 - Siek

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Metalldiebstahl auf einem Firmengelände in der Straße "Bültbek" in Siek.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten unbekannte Täter aus einem verschlossenen Container auf einem Firmengelände mehr als eine Tonne Aluminiumprofilstücke. Die Vorhängeschlösser, mit denen der Container gesichert war, wurden ebenfalls gestohlen. Die Tatzeit kann auf die Zeit vom 16.12.2022, 15:30 Uhr bis 19.12.2022, 06:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer: 04102/ 4565-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell