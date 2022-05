POL-HS: Münzgeld aus PKW gestohlen

Wassenberg/-Birgelen (ots) - In der Nacht von Sonntag (08. Mai) auf Montag (09. Mai) kam es in Wassenberg und Birgelen zu insgesamt vier angezeigten Diebstählen aus Fahrzeugen. Gleich drei Wagen öffneten die Täter in Birgelen auf der Rektor-von-Helden-Straße. Aus zwei KFZ entwendeten sie ein Feuerzeug, eine Zulassungsbescheinigung sowie eine Tankkarte. In Wassenberg stahlen Diebe aus einem PKW, der an der Dammstraße ...

