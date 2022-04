Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - WhatsApp und kein Ende

Lippetal (ots)

Gestern erreichte eine Online-Anzeige die Polizei. Am Montag erhielt eine Frau aus Lippetal eine WhatsApp Nachricht von einer unbekannten Nummer. Die Tochter sei in Not. Die Mutter zögerte nicht und überwies schnell den genannten Betrag. Erst nach der Überweisung stellte das Opfer fest, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Zum Glück konnte die Transaktion noch von der Bank rückgängig gemacht werden. Auch wenn jeder weiß was jetzt kommt: Überweisen Sie auf keinen Fall Geld an ein unbekanntes Konto, welches Ihnen von einer unbekannten Telefonnummer zugesandt wurde. Stellen Sie immer zunächst einen telefonischen Kontakt zu ihren Liebsten her, bevor Geld überwiesen wird. So viel Zeit MUSS sein! (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell