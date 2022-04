POL-SO: Soest - Betrunkener Radfahrer

Soest (ots) - Am Dienstag, gegen 09:00 Uhr, kam es in einem Discounter am Bergenring zu einem Taschendiebstahl. Eine 82-jährige Frau aus Lippetal hatte ihr Portemonnaie in einem Beutel der am Griff des Einkaufswagens hing. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Da sich ihre EC-Karte darin befunden hatte, suchte sie sofort ihre Bankfiliale auf, um die Karte sperren zu lassen. Inzwischen hatten die unbekannten Täter bereits einen 4-stelligen Betrag ...

