Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Straßenrennen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 23:10 Uhr, meldeten mehrere Zeugen voneinander unabhängig zwei Fahrzeuge, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs waren. An der Brüderstraße konnte eine Streifenbesatzung die beiden beschriebenen Fahrzeuge, einen VW Sharan und einen Audi A4 Avant, feststellen. Die beiden Autos fuhren auch am Streifenwagen recht schnell vorbei. Die Beamten folgten den beiden Fahrzeugen und gaben Anhaltesignale. Daraufhin stoppten beide Pkw im Bereich Marktstraße/Stiftstraße. Der Fahrer des Audis, ein 19-jähriger Lippstädter, verhielt sich sehr kooperativ. Er gab an nicht schneller als 30 km/h gefahren zu sein. Der Fahrer des VW Sharan, ein 22-jähriger Lippstädter, war dagegen verbal aggressiv den Beamten gegenüber. Er wollte nicht schneller als 35 km/h gefahren sein. Nach Angaben der Zeugen waren die Autos zuvor mit quietschenden Reifen und stark überhöhtem Tempo unterwegs. Während der Fahrer des Audis mit der Sicherstellung seines Führerscheins einverstanden war, lehnte der 22-Jährige dies ab. Nach einem Telefonat mit der zuständigen Staatsanwältin wurde der Führerschein schließlich beschlagnahmt. Beiden jungen Männern wurde das Führen von Kraftfahrzeugen nochmals deutlich untersagt. Sie müssen sich nun wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen verantworten. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell