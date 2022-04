Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Taschendiebe

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 11:40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse einer 79-jährigen Frau aus Lippstadt. Die Seniorin war in einem Discounter in der Marktstraße. Die Börse hatte sie in der offen stehenden Handtasche im Körbchen ihres Rollators. Den Diebstahl bemerkte sie erst an der Kasse. Außer ihrem Bargeld befand sich zum Glück nichts anderes in dem Portemonnaie. Auch hier möchte die Polizei nochmals dringend dazu raten, Geldbörsen vor dem Zugriff von skrupellosen Taschendieben besser zu schützen und am Körper zu tragen. (lü)

