POL-SO: Kreis Soest - Gurtkontrollen

Werl (ots) - Am Montag, um 17:30 Uhr, kam es an der Neheimer Straße in Höhe der Einmündung der Autobahnabfahrt zu einem Unfall. Eine 27-jährige Frau aus Ense wollte mit ihrem Audi die Autobahn verlassen. An der Einmüdung beabsichtigte sie nach links in Richtung Ense zu fahren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Ense kommenden Motorradfahrer. Dieser konnte seine Kawasaki nicht mehr rechtzeitig abbremsen und ...

mehr