POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

22. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 19.12.2022 - BAB1 / AS Reinfeld

Am Montag (19. Dezember 2022) kam es auf der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Reinfeld in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam gegen 14:30h ein dunkelgrauer Opel Astra aus unbekannter Ursache an der Anschlussstelle Reinfeld nach rechts von der Fahrbahn der BAB 1 ab. Das Fahrzeug fuhr über den Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und der Auffahrtsspur. Der Opel prallte gegen die Ausfahrttafel. Die Stahlrohr- Träger des Schildes brachen durch die Wucht des Aufpralls ab. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW muss im Bereich der vorderen Stoßstange und dem Kühlergrill beschädigt sein. Ebenfalls konnte der Außenspiegel der Fahrerseite an der Unfallstelle aufgefunden werden. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile muss es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um einen Opel- Astra der Baureihe J (Herstellungszeitraum 2012-2016) in der Farbe dunkelgrau metallic handeln.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Verursacher geben? Wer kann Angaben zu einem kürzlich beschädigten dunkelgrauen Opel Astra der Baureihe J machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeiautobahnrevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 1706-0 entgegen.

