POL-PDWIL: Kontrollen der Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein führten zur Feststellung verschiedenster Verstöße

Gerolstein (ots) - Am 03.02.2023 gegen 12:00 Uhr kam es im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein, an der dortigen "Sarabodis-Brücke" zu einer illegalen Abfallbeseitigung. Hier hatten bisher unbekannte Täter einfach ihren Hausmüll in den Hang abwärts zur Bahnstrecke hinter dem dortigen "Hagebaumarkt" geworfen. Es handelte sich um etwa einen Kubikmeter ...

mehr