POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in eine Apotheke in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein betrunkener Pkw-Fahrer wurde am Donnerstag, 17. November 2022, gegen 23:40 Uhr, in Ahlhorn von der Polizei kontrolliert. Der Mann war mit seinem Pkw zunächst auf der Visbeker Straße unterwegs und sollte am Anfang der Schulstraße kontrolliert werden. Nachdem die Beamten ihren Streifenwagen verlassen hatten, setzte der Mann die Fahrt in Richtung "Am Lemsen" aber fort. Kurze Zeit später konnte der ...

mehr