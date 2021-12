Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Landesweite Corona-Kontrollen im ÖPNV - Polizeidirektion Osnabrück beteiligt sich an Kontrollaktion

Osnabrück/Leer/Lingen/Nordhorn/Aurich/Wittmund/Emden (ots)

Die vierte Welle der Corona-Pandemie ist nach wie vor nicht gebrochen und führt zu hohen Infektionszahlen. Deshalb kommt es überall im öffentlichen Leben weiterhin entscheidend darauf an, dass die geltenden Regeln der Corona-Verordnung zum Schutz vor neuen Infektionen zwingend eingehalten werden. Vor diesem Hintergrund werden morgen (16.12.2021)ganztägig landesweit Kontrollen im ÖPNV stattfinden. Auch die Polizeidirektion Osnabrück beteiligt sich, von den Ostfriesischen Inseln bis zum Teutoburger Wald, an der Kontrollaktion. Unterstützt werden die Beamten durch die Bereitschaftspolizei Niedersachsen wie auch durch die Bundespolizei.

Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück: "Die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus betrachte ich mit großer Sorge. Die Polizei hat deshalb die Präsenz flächendeckend erhöht und unterstützt die Kommunen intensiv bei den Kontrollen. Das Thema hat in der Polizeidirektion Osnabrück Priorität."

Oberstes Ziel der morgigen Kontrollaktion, so Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück: "Wir wollen durch gemeinsame Kontrolltätigkeiten von Polizei, Kommunen und ÖPNV die Einhaltung der Corona-Regeln in Bussen und Bahnen überprüfen und die Bevölkerung nochmals sensibilisieren. Uns ist es wichtig, durch Aufklärung und Gespräche für Verständnis und Akzeptanz für die notwendigen Maß-nahmen im Sinne eines effektiven Infektionsschutzes zu sorgen." Aber auch die Ahndung entsprechender Verstöße werde in letzter Konsequenz eine Rolle spielen. Dennoch: "Wir setzen zuvorderst auf die Vernunft der Menschen", so Ellermann.

Das Infektionsschutzgesetz schreibt für alle Fahrgäste im ÖPNV die 3G-Regelung vor, da teilweise der Mindestabstand von 1,5m zwischen den Mitfahrenden nicht eingehalten werden kann. Außerdem besteht in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und Stationen die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Osnabrück leben rund 1,5 Millionen Menschen. Zur Direktion gehören die Polizeiinspektionen Osnabrück, Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer/Emden und Aurich/Wittmund sowie die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell