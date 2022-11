Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Freiheitsberaubung und Körperverletzung auf offener Straße in Buxtehude - Polizei sucht wichtige Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen frühen Abend gegen 18:45 h ist es in Buxtehude in der Gildestraße zu einem Fall von Freiheitsberaubung und Körperverletzung gekommen.

Zu der Zeit war ein 25-jähriger Buxtehuder zusammen mit einer 21-jährigen Buxtehuderin mit seinem Mercedes in Richtung Giselbertstraße unterwegs.

Der Fahrer befand sich dabei scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand und die Beifahrerin versucht das Auto fluchtartig zu verlassen, als der PKW verkehrsbedingt abbremsen musste.

Der 25-Jährige hielt das Opfer fest und schlug auf die junge Frau ein und fuhr dann weiter in Richtung Giselbertstraße. Hierbei touchierte er ein anderes ebenfalls verkehrsbedingt wartendes Auto und überfuhr eine Verkehrsinsel. Während der Fahrt war die Beifahrertür teilweise geöffnet und die Beine der jungen Frau ragten aus dem Inneren des PKW heraus.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mercedes dann fahrend im Stadtgebiet durch Beamte der Buxtehuder Wache angetroffen und gestoppt werden.

Bei dem Fahrer konnte dann neben einer Orientierungslosigkeit auch der Verdacht Drogen am Steuer festgestellt werden und der junge Mann wurde schließlich in eine Klinik eingewiesen.

Das Opfer hatte sich vorher bei günstiger Gelegenheit mit Hilfe von Passanten befreien und in Sicherheit bringen können. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Verursachen eines Verkehrsunfalls, Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Drogen oder Alkohol ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder die möglicherweise Videoaufnahmen mit dem Handy gemacht haben. Diese werden gebeten, sich als wichtige Zeugen zur Verfügung zu stellen und sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell