Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte beschädigen Motorroller am Horneburger Bahnhof - Polizei Horneburg sucht Zeugen, Unbekannte entwenden GPS-Empfänger von landwirtschaftlichen Zugmaschinen ab - Polizei Harsefeld sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Unbekannte beschädigen Motorroller am Horneburger Bahnhof - Polizei Horneburg sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, den 18. Oktober und Freitag, den 21.10. in Horneburg in der Bahnhofstraße einen dort bei den Fahrradständern abgestellten blauen Motorroller erheblich beschädigt. Der oder die Täter haben sämtliche Beleuchtungseinrichtungen abgetreten oder zerstört und zusätzlich noch das Sitzpolster aufgeschlitzt. Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro angerichtet worden sein.

Die Ermittler der Horneburger Polizeistation suchen nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können oder die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Unbekannte entwenden GPS-Empfänger von landwirtschaftlichen Zugmaschinen ab - Polizei Harsefeld sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, den 28.10., 17:00 h auf Dienstag, den 01.11., 07:00 h in Ahlerstedt im Klethener Weg auf das Grundstück eines dortigen Landmaschinenhandels gelangt und haben bei zwei dort abgestellten Traktoren der Marke Fendt jeweils die auf den Fahrerkabinen montierten GPS-Empfänger abgeschraubt und entwendet. Der so angerichtete Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten oder sonstige sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell