Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte beschmieren Gebäude in Harsefeld - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Harsefeld bisher an fünf verschiedenen Gebäuden Farbschmierereien hinterlassen.

In der Buxtehuder Straße wurden an einer Scheune und einem Gebäude die Schriftzüge 1312, 698 und BZ in gelber Farbe aufgesprüht und im Haferkamp auf zwei Carports mit weißer Farbe die Schriftzüge 1312, FTS und AFD aufgebracht.

Der angerichtete Schaden incl. der erforderlichen Reinigungskosten dürfte sich auf ca. 1.500 Euro belaufen.

Die Polizei Harsefeld sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Farbschmierer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell