Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Betrunkener Pkw-Fahrer in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Ein betrunkener Pkw-Fahrer wurde am Donnerstag, 17. November 2022, gegen 23:40 Uhr, in Ahlhorn von der Polizei kontrolliert.

Der Mann war mit seinem Pkw zunächst auf der Visbeker Straße unterwegs und sollte am Anfang der Schulstraße kontrolliert werden. Nachdem die Beamten ihren Streifenwagen verlassen hatten, setzte der Mann die Fahrt in Richtung "Am Lemsen" aber fort. Kurze Zeit später konnte der Pkw aber doch in der Schulstraße gestoppt werden. Im Gespräch mit dem 48-jährigen Fahrer aus dem Kreis Cloppenburg nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Das Angebot zur Durchführung eines Atemalkoholtests nahm der Mann nicht an.

Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell