Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Auf dem Schulparkplatz an der Joachimstraße wurde am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 14.00 Uhr ein grauer VW Beetle im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf der Straße "Hombrink". Beschädigt wurde ein grauer Mercedes C 220, der am Straßenrand geparkt war. An dem geparkten Pkw entstand auf der linken Seite in Höhe der Fahrertür und des Kotflügels ein Sachschaden in Form von Lackkratzern in einer Schadenshöhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Auf dem oberen Parkdeck des Krankenhausparkhauses auf der Dorstener Straße wurde heute ein Van der Marke Opel linksseitig in Form von Kratzern beschädigt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist vom Unfallort geflüchtet, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Unfall muss sich zwischen 9.00 Uhr und 10.00 Uhr zugetragen haben.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen geben können, melden Sie sich doch bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

