POL-RE: Dorsten: Vermisster 79-Jähriger wieder da

Recklinghausen (ots) - Dorsten In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter ein Kellerfenster einer Schule an der Gahlener Straße auf. Sämtliche Räume wurden durch die Täter betreten. Aus dem Sekretariat nahmen sie Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Herten An der Kaiserstraße hebelten Unbekannte die Zugangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Wohnung liegt im vierten ...

mehr