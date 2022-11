POL-RE: Waltrop: Fußgängerin von Auto angefahren

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag brachen Unbekannte eine Wohnungstür an der Viktoriastraße auf. Sie durchsuchten das Wohnzimmer nach Beute und nahmen Schmuck mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Dorsten Am Dienstag, zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Hellweg ein. Um in das Gebäude zu ...

