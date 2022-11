Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Falscher Kripo-Beamte nimmt Geld an Wohnungstür entgegen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch erhielt eine Marlerin um 13 Uhr mehrere Anrufe eines mutmaßlichen Bankmitarbeiters und auch eines Polizeibeamten. Sie ließen die Dame ihre Geldscheine kontrollieren und erklärten ihr, dass gewisse Scheine mit bestimmten Nummern getauscht werden müsste. Dann klingelte ein Mann an ihre Wohnungstür am Bachackerweg und gab sich als Kriminalbeamter der Polizei aus. Die Seniorin übergab ihm einen Geldbetrag und ihre EC-Karte mitsamt der PIN. Kurz darauf wurde die Marlerin jedoch stutzig und suchte Rat bei der Polizei. Sie erstattete schließlich eine Anzeige gegen die bislang unbekannten Täter.

Personenbeschreibung des Geldabholers:

ca. 1,75m-1,80m groß, dunkles glattes Haar, stabil gebaut, dunkle Jacke mit grauen Streifen, dunkle Hose. In welche Richtung er sich nach der Geldabholung entfernt hat, ist unklar.

Wer am gestrigen Nachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht hat und vielleicht weitere Hinweise zu der beschriebenen Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

Hinweise der Polizei

Leider werden auch die Betrüger nicht müde, ihre Lügengeschichten anzupassen und vor allem ältere Menschen auf diese Weise um ihre Ersparnisse zu bringen. Dabei kombinieren sie auch gerne die mittlerweile bekannten Betrugsarten, je nach Umstand und Reaktion ihres Gegenübers.

Grundsätzlich gilt:

- Die Polizei nimmt kein Geld und keine Wertsachen an Wohnungstüren entgegen und/oder in Verwahrung.

- Übergeben Sie kein Geld an Fremde. Weder an der Wohnungstür, noch versteckt an einem anderen Ort.

- Rückversichern Sie sich bei Verwandten, Freunden oder der Polizei (110!), wenn Sie Anrufe von mutmaßlichen Polizeibeamten, Bankmitarbeitern, Staatsanwälten,... erhalten.

- Bevor Sie die Polizei unter der 110 anrufen und sich nach der Richtigkeit der gerade am Telefon - von einem Unbekannten erhaltenen Angaben - erkundigen, legen Sie auf! Wählen Sie nicht während des Telefonats einfach weiter. Auch diesen Trick versuchen die Betrüger gerne anzuwenden und geben sich dann als Polizeinotruf aus.

- Scheuen Sie sich nicht bei der Polizei um Rat und Hilfe zu bitten. Wir sind 24/7 für Sie da! Wählen Sie hierfür auch gerne den Notruf der Polizei (110). Die Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle sind mit der Thematik der Betrugsdelikte vertraut und können Ihnen weiterhelfen.

Weitere Präventionshinweise zu diesem und anderen Themen finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/schutz-fuer-senioren

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell