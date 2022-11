Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag brachen Unbekannte eine Wohnungstür an der Viktoriastraße auf. Sie durchsuchten das Wohnzimmer nach Beute und nahmen Schmuck mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Dorsten

Am Dienstag, zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Hellweg ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Sie flüchteten später durch die Terrassentür und nahmen Schmuck mit.

Gladbeck

An der Allmannstraße brachen Unbekannte am Dienstagabend über eine Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. In der Wohnung wurden die Schränke nach Beute durchsucht. Die Täter nahmen Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Haltern am See

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in Praxisräume an der Weseler Straße ein. Alle Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter nahmen Bargeld aus einer Geldkassette mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Herten

Am Dienstag zur Tageszeit brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Moltkestraße ein. Um die Terrassentür zu öffnen, schlugen sie die Scheibe ein und entfernten eine innenliegende zusätzliche Sicherung. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

An der Forststraße drückte ein unbekannter Mann gewaltsam eine Balkontür im Erdgeschoss auf. Der Einbruch passierte gestern gegen 16:15 Uhr. Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen bei der Flucht aus der Wohnung beobachten. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Beschreibung: Grünes Basecap, neongelbe Jacke, beige Hose, weiße Turnschuhe, rundes Gesicht, ca. 1,70 m groß, schlank, 20-25 Jahre alt, 3-Tage Bart, gepflegtes Äußeres

Mit Schmuck, Bargeld und Sparbüchern aus mehreren Schränken flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Schützenstraße. Zwischen Montag vergangener Woche und gestern hebelten die Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnräume. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Trogemannstraße ein. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. In beiden Fällen konnten noch keine genauen Angaben zur möglichen Beute gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Mit einer Geldbörse und weiterem Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Wohnung Am Sandershof. Am späten Dienstagnachmittag brachen die Täter über ein auf Kipp stehendes Schlafzimmerfenster auf. Sie verschlossen die Zimmertüren von innen und flüchteten im weiteren Verlauf unerkannt aus der Wohnung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell