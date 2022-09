Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch

Werl (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00.15 Uhr, in einen Baumarkt an der Hammer Straße einzubrechen. Die Diebe schoben ein Metalltor auf der rückwärtigen Seite des Marktes auf, um auf das Außengelände zu gelangen. Nachdem die Unbekannten einen Alarm auslösten, ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

