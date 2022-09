POL-SO: Unfallflucht

Warstein (ots) - Am Montagnachmittag, kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in der Friedrich-Harkort-Straße. Beim Rangieren in einer Lagerhalle kollidierten zwei Arbeitsmaschinen miteinander. Der 59-jährige aus Warstein stammende Fahrer des Gabelstaplers, wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das staatliche Amt für Arbeitsschutz wurde in Kenntnis gesetzt.(dk) Rückfragenvermerk für ...

