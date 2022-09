Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Arbeitsunfall

Warstein (ots)

Am Montagnachmittag, kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in der Friedrich-Harkort-Straße. Beim Rangieren in einer Lagerhalle kollidierten zwei Arbeitsmaschinen miteinander. Der 59-jährige aus Warstein stammende Fahrer des Gabelstaplers, wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das staatliche Amt für Arbeitsschutz wurde in Kenntnis gesetzt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell