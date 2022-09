POL-SO: Lkw Kontrollen

Soest (ots) - Am 23. September, kam es gegen 17.30 Uhr, auf dem Westenhellweg, in Höhe der Volksbank, zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann aus Hamm fuhr mit seinem roten Opel in Richtung Innenstadt, als plötzlich ein Hund von links auf die Straße lief. Der Autofahrer konnte eine Kollision mit dem Hund trotz Vollbremsung nicht vermeiden. Der große, schwarze Hund mit dem Namen "Joker" lief danach weiter in Richtung Stadtkern. Die Hundehalterin folgte ihm und ...

mehr