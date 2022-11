Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Dorsten

In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter ein Kellerfenster einer Schule an der Gahlener Straße auf. Sämtliche Räume wurden durch die Täter betreten. Aus dem Sekretariat nahmen sie Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

An der Kaiserstraße hebelten Unbekannte die Zugangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Wohnung liegt im vierten Obergeschoss. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch nichts. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Der Einbruch ereignete sich am Mittwoch, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr.

Datteln

In eine Doppelhaushälfte brachen unbekannte Täter am Mittwochnachmittag (15:30 - 16:15 Uhr) am Buschweg ein. Mit Schmuck entkamen sie unerkannt. Um ins Haus zu gelangen beschädigten sie eine Fensterscheibe. Eine Zeugin beobachtete zur fraglichen Zeit zwei verdächtige Männer. Sie waren etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatten dunkle Haare. Einer war etwas größer, als der andere und hatte einen Bart. Zudem war einer der beiden Verdächtigen helle gekleidet gewesen.

Waltrop

Gegen 18 Uhr schlugen am Mittwoch bislang unbekannte Einbrecher die Fensterscheibe eines Hauses an der Käthe-Engelhaupt-Straße ein. Der 15-jährige Sohn der Hausbesitzer war zugegen und wurde durch den Lärm im Haus aufmerksam. Er informierte die Polizei. Die Einbrecher bekamen dies jedoch mit und flüchteten mit dem erbeuteten Geld sofort in unbekannte Richtung. Nähere Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

