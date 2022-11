Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Polizei sucht Rollerfahrer nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Rollerfahrer und nach Zeugen, die zur Aufklärung einer Unfallflucht beitragen können. Passiert ist die Unfallflucht am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, an der Kreuzung Leveringhäuser Straße/Elisenstraße/Messingfeldstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen schob eine 27-jährige Waltroperin ihr Fahrrad an der Fußgängerampel über die Leveringhäuser Straße (in Richtung Messingfeldstraße). Plötzlich fuhr ein unbekannter Rollerfahrer rechts an den wartenden Fahrzeugen der Ampel vorbei und erfasste die 27-Jährige. Sowohl die Waltroperin als auch der Rollerfahrer stürzten daraufhin. Doch anstatt sich um die Frau zu kümmern, setzte sich der Mann zurück auf den Roller und fuhr davon. Ein Zeuge, der dazukam, unterhielt sich noch kurz mit dem Rollerfahrer. Nach dem Zeugen wird ebenfalls gesucht - möglicherweise kann er genauere Angaben zu dem Rollerfahrer und/oder dem Unfall selbst machen. Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rollerfahrer kann wie folgt beschrieben werden: älterer Mann, dunkel gekleidet, schwarzer Helm. Er war mit einem grünen Roller unterwegs - auf dem Top-Case (Motorradkoffer) befand sich ein schwarz-weißer Aufkleber. Wer Angaben zu dem Rollerfahrer oder der Unfallflucht machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das geht unter anderem über die kostenlose Telefonnummer: 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell