POL-PDWIL: PKW zerkratzt

Bongard (ots) - "In der Nacht sind alle Katzen grau!", sagt man. Dies wurde am 04.02.2023 gegen 03:10 Uhr beinahe einem Zeitungsausfahrer im Rahmen seiner Zeitungszustellung an einem Anwesen in Bongard zum Verhängnis. Als der junge Mann die Zeitung zustellen wollte, kam der Hauseigentümer aggressiv und bedrohend ...

mehr