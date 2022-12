Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Dieb kauft mit gestohlener EC-Karte ein: Polizei fahndet mit Fotos

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte die beigefügten Fotos, auf denen der Täter zu sehen ist.)

Kassel:

Die Ermittlungen der Kasseler Polizei zu einem Geldbörsendiebstahl und den anschließenden Einkäufen mit der dabei gestohlenen EC-Karte am 6. September dieses Jahres führten bislang nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters. Ein Richter hat nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos aus einer Überwachungskamera angeordnet. Die Beamten der EG 2 der Regionalen Ermittlungsgruppe erhoffen sich durch die Veröffentlichung nun, Hinweise aus der Bevölkerung auf den Täter zu bekommen.

Der Unbekannte hatte einem jungen Mann am Dienstag, dem 6. September, zunächst unbemerkt die Geldbörse samt Inhalt in einer Bar in der Kasseler Innenstadt gestohlen. Nach bisherigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 2 und 3 Uhr. Noch bevor das Opfer den Diebstahl bemerkte und seine EC-Karte sperren lassen konnte, setzte der Täter die Zahlungskarte gegen 4:45 Uhr an einer Tankstelle in der Ysenburgstraße in Kassel ein, um mehrere Waren im Gesamtwert von rund 130 Euro zu kaufen. Die nach der Anzeigenerstattung des Bestohlenen eingeleiteten Ermittlungen führten bislang leider nicht zum Erfolg.

Auf den nun veröffentlichten Fotos ist der Täter bei seinen nächtlichen Einkäufen in der Tankstelle zu sehen. Wer den abgebildeten Mann erkennt und den Ermittlern Hinweise auf seine Identität geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

