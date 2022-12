POL-KS: Schwarzer BMW M2 Competition in Vellmar gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Kassel-Unterneustadt und Brasselsberg: In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in Kassel zu mehreren Auto-Aufbrüchen. Drei betroffene Fahrzeugbesitzer meldeten sich am heutigen Morgen aus dem Stadtteil Brasselsberg, zwei weitere Fälle ereigneten sich im Sommerweg in der Unterneustadt. Dort hatte ein Zeuge gestern Abend gegen 22:00 Uhr den Täter an ...

mehr