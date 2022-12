Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streifenwagen während Einsatz in Gräfestraße mit Graffiti besprüht: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Während eines Einsatzes am gestrigen Montagabend haben unbekannte Täter einen abgestellten Streifenwagen im Kasseler Stadtteil Wehlheiden mit Graffiti besprüht (siehe Foto). Wie die Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatten sie den Mercedes Vito um 19:15 Uhr in der Gräfestraße, nahe der Wilhelmshöher Allee, abgestellt, da sie wegen eines hilfesuchenden Mädchens gerufen worden waren. Das Kind wollte aus Angst nicht mehr nach Hause und hatte sich an Mitarbeiter eines dortigen Jugendraums gewendet, die wiederum die Polizei um Unterstützung gebeten hatten. Als die Polizisten um 20:30 Uhr mit dem Mädchen zum Streifenwagen zurückkehrten, um sie nach Absprache mit dem Jugendamt und auf eigenen Wunsch in eine Inobhutnahme zu bringen, bemerkten sie den frischen Schriftzug "ACAB" mit lila Sprühfarbe auf der linken Seite des Mercedes. Von den Tätern fehlte bereits jede Spur. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht hat und Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

