Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein dafür mit Alkohol am Steuer

Meiningen (ots)

Eine Polizeistreife stoppte Montagmorgen einen 55-jährigen VW-Fahrer in der Utendorfer Straße in Meiningen. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Zudem zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,0 Promille. Der wenig später durchgeführte gerichtsverwertbare Test in der Polizeidienststelle bestätigte die erste Messung. Der Mann erhält nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell