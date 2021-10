Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit unter Mitschülern

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen kam es am Dienstagvormittag in einer Schule in Thalbürgel. Ein 15-Jähriger griff einen 13-jährigen Mitschüler an, würgte und schlug ihn. Ein Lehrer ging dazwischen und konnte die beiden Jungen schlussendlich trennen. Für den 15-Jährigen hieß es dann im Sekretariat auf die Eltern warten. Der 13-Jährige konnte weiter am Unterreicht teilnehmen.

