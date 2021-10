Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nur umgeschaut?

Jena (ots)

Durch einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde am frühen Mittwochmorgen auf einer Baustelle in der Otto-Eppenstein-Straße in Jena festgestellt, dass sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle verschafft haben. Der oder die Täter lösten die Schellen des Bauzaunes und öffneten so das Zaunsfeld. Nach Begehung der Örtlichkeit wurden vorerst keine Beschädigungen an den Baucontainern oder etwaiges Beutegut festgestellt. Eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls wurde aufgenommen. Ob doch etwas entwendet wurde, muss nun am Folgetag geklärt werden.

