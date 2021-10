Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt gemoppelt klappt nicht immer

Jena (ots)

Was einmal klappt, klappt bestimmt auch ein zweites Mal, dachte sich wahrscheinlich ein 28-Jähriger am Dienstag in Jena. Dass dieser Plan aber nicht immer aufgeht zeigte sich sehr schnell. Der junge Mann wurde durch einen Mitarbeiter eines Geschäftes in der Oberlauengasse wiedererkannt, da er einen Tag zuvor bereits in dem Laden war und hier eine Hose im Wert von 100 Euro entwendete. Am Montagabend entnahm der Mann das Kleidungstück, verstaute es und verließ das Geschäft, ohne dafür zu bezahlen. Dies wurde durch die installierte Videoüberwachung dokumentiert. Als er dann am Dienstagmittag den Laden betrat, wurde er durch Mitarbeiter wiedererkannt. Eine Anzeige wegen Diebstahl war die logische Konsequenz.

