Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baustelleneinbruch

Jena (ots)

Auf einer Baustelle in der Grietgasse in Jena haben Unbekannte diverse Werkzeuge im Wert von über 5000 Euro entwendet. Wie ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen feststellen musste, sind der oder die Täter auf unbekannte Weise in das verriegelte Gebäude eingedrungen, ohne hierbei allerdings Spuren zu hinterlassen und entwendeten fortfolgend einige Elektrowerkzeuge. Anschließend entfernten sich die Unbekannten unerkannt.

