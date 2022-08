LPI-SHL: Unfall beim Überholen

Hildburghausen (ots) - Ein 34-Jähriger randalierte Montagnachmittag im Bereich des Hildburghäuser Landratsamtes in der Wiesenstraße. Er warf eine dort befindliche Mülltonne sowie eine Miettoilette, besser bekannt als "Dixi-Klo", um und verursachte einen Schaden von ca. 500 Euro. Eine Polizeistreife kam vor Ort, nahm die Anzeige auf und den alkoholisierten Rowdy in Gewahrsam. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau ...

