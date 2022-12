Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Raub auf Tankstelle in Leuschnerstraße: 32-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Niederzwehren:

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Leuschnerstraße in Kassel, der sich am 31. Mai 2022 ereignete, ist den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen geriet ein 32-Jähriger aus Kassel in den Verdacht, für den Raubüberfall verantwortlich zu sein. Ein Richter erließ am vergangenen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr gegen den Tatverdächtigen, der zuvor an seiner Wohnanschrift festgenommen wurde. Der 32-Jährige sitzt nun in Haft.

Ereignet hatte sich der Raub auf die Tankstelle am 31. Mai gegen 14 Uhr. Der zunächst unbekannte Täter hatte der Kassiererin eine Schusswaffe vorgehalten und Bargeld aus der Kasse erbeutet. Nachdem die Ermittlungen und die Zeugensuche zunächst nicht zum Erfolg geführt hatten, ordnete ein Richter im Juli die Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera an. Hiernach gingen vereinzelte Hinweise aus der Bevölkerung ein. Bei den weiter mit Hochdruck geführten Ermittlungen geriet dann der 32-jährige Mann ins Visier der Ermittler, der unter dringendem Tatverdacht steht, den schweren Raub begangen zu haben. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

