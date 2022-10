LPI-SHL: Kennzeichentafeln geklaut

Suhl (ots) - Ein hochwertiges E-Bike im Wert von knapp 4.600 Euro entwendeten bislang unbekannten Langfingern in der Nacht zu Sonntag. Zuvor verschafften sie sich unberechtigt Zutritt in eine Gartenhütte im Johann-Sebastian-Bach-Straße in Suhl, in der das graue E-Bike der Marke Cube abgestellt war, nahmen es an sich und verließen unbemerkt den Tatort. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet daher um ...

