POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 11. - 13.11.2022

Andernach (ots)

Andernach

Am 11.11.22, zwischen 08:30 und 10:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Andernach am Güterbahnhof. Auf dem dortigen Parkplatz wurde ein parkender PKW beschädigt.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Weißenthurm

Am 11.11.22, zwischen 09:30 und 09:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Weißenthurm, Hauptstraße. Auf dem Parkplatz des Norma wurde ein parkender PKW beschädigt.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am 11.11.22 wurde eine Kontrollstelle im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr eingerichtet. Dabei konnten bei einem Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Bußgeldverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und daneben der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt wurden eingeleitet.

Kruft

Am 11.11.22 kam es auf der B256 in Höhe der Ortslage Kruft an der Abfahrt Nickenich zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein PKW befuhr die B256 in Richtung Mendig und beabsichtigte nach links in die Abfahrt Nickenich abzubiegen. Dabei übersah die Fahrzeugführerin aufgrund tiefstehender Sonne einen entgegenkommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Die B 256 musste für die Unfallaufnahme kurzfristig voll gesperrt werden.

Andernach

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am 11.11.22 bei einem Fahrzeugführer alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Andernach

Am 12.11.22, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr kam es auf der Koblenzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Es wurde ein parkender PKW beschädigt.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Nickenich

Am 12.11.22 kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Der Lack wurde beschädigt.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Eich

In der Nacht vom 12.11.22 auf den 13.11.22 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus. Unbekannte Täter beschädigten die Eingangstüre.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

