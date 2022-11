Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht vom Wochenende

Bendorf (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Der Geschädigte stellte seinen PKW am 12.22.22, zwischen 17.30 und 22.00 Uhr, auf dem Yzeurer Platz in Bendorf, während einer Karnevalsveranstaltung ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass sein Cabrioverdeck 4 ca. 25cm lange Schnitte aufwies Zudem wurde mittels weisser Farbe "ALLDER" auf das Verdeck geschrieben.

Unfallflucht in Koblenz

ON 02 stellte am 11.11.22, zwischen 05.00 und 12.45 Uhr ihren Pkw auf einer Parkfläche im Parkhaus der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz ab. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken, vorderen Stoßstange fest. Vermutlich touchierte der Unfallversursacher den PKW der Geschädigten beim Ein-/Ausparken Er entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Diebstahl eines E-Scooters

Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter zwischen dem 09.11.22, 22.00 Uhr und dem 10.11.2022, 12.00 Uhr in Bendorf, Königsberger Str. 1 ab. Der Abstellort (Grundstück eines Mehrfamilienhauses) ist von außen nicht einsehbar. Als er zu seinem Roller kam, stellte er den Diebstahl fest.

