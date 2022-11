POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall vom 11.11.22,

Kruft (ots) - Zurzeit bearbeitet die Polizei einen Verkehrsunfall auf der B 256 in Höhe der Ortslage Kruft. Was genau vorgefallen ist, ist unklar. Der Rettungsdienst ist mit im Einsatz. Die B 256 ist in diesem Bereich zurzeit vollgesperrt. Es wird nachberichtet, wir bitten von Nachfragen abzusehen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Pressestelle Telefon: 0261-103-0 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz ...

