POL-PDKO: Skurrile Wendung bei Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht in Vallendar

Vallendar (ots)

Am Abend des 11.11.2022, um kurz nach 22.00 Uhr, meldete eine Verkehrsunfallzeugin der Polizeiinspektion Bendorf telefonisch, dass es soeben auf dem Parkplatz des Rewe Einkaufsmarktes in der Hellenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Ein dunkler Kleinwagen habe vorwärts den Bordstein überfahren und sei gegen ein Reklameschild gestoßen. Dabei seien mehrere Personen am PKW gewesen, welche sich im Anschluss zu Fuß von der Örtlichkeit entfernt hätten. Durch büromäßige Recherchen konnte die Fahrzeughalterin schnell ermittelt und im näheren Umfeld der Unfallörtlichkeit angetroffen werden. Die Fahrzeughalterin gab zu, ihren PKW, einen schwarzen Renault Megane, eingeparkt zu haben. Von einem Unfall habe sie jedoch nichts bemerkt, so ihre Einlassung nach entsprechender Belehrung. Zunächst stellte sich der Sachverhalt für die Polizeibeamten vor Ort jedoch völlig eindeutig und klar dar. Die Angaben der Fahrzeughalterin sowie ihrer Beifahrerin schienen Schutzbehauptungen zu sein, welche die Polizei beinahe alltäglich zu hören bekommt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass die Fahrzeughalterin ihren Fahrzeugschlüssel in den letzten Tagen verloren hatte und dass diesbezüglich eine Fundunterschlagung vorliegen dürfte. Des Weiteren bestanden begründete Anhaltspunkte dafür, dass der PKW, nachdem er von der Fahrzeughalterin ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt wurde, von unbefugten Personen mit dem zuvor aufgefundenen und unterschlagenen Schlüssel gestartet und der Unfall verursacht wurde. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und vor allem zu den Personen am/im PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bendorf unter 02622 / 9402 0 in Verbindung zu setzen.

