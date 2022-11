Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: 34-Jähriger unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Vallendar (ots)

Am 11.11.2022 um 17:35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf in der Löhrstraße in Vallendar einen 34-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle konnte bei dem Pkw-Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille, sodass dem Pkw-Fahrer in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 34-Jährigen konnte nicht sichergestellt werden, da sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, dass dieser überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher konnte lediglich der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell