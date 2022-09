POL-BOR: Vreden - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Isselburg-Anholt (ots) - Tatzeit: zwischen 26.09.2022, 11:30 Uhr, und 27.09.2022, 09:30 Uhr; Tatort: Isselburg-Anholt, Stromberg Mit Gewalt sind Unbekannte in Isselburg-Anholt in die Räume eines Vereins eingedrungen. Um in die Räume an der Straße Stromberg zu kommen, hatten sich die Täter an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Ob die Einbrecher etwas entwendet ...

